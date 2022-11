NAVO-topman Jens Stoltenberg: "De deur staat in de (verre) toekomst open voor Oekraïne"

Het meest concrete is evenwel de belofte om de Oekraïners bij te staan in de komende harde winter. Dat slaat dan op materiaal om de elektriciteitsbevoorrading -die zwaar gebombardeerd is door de Russen- op peil te houden en te herstellen en op andere hulpgoederen om een humanitaire ramp af te wenden. De NAVO hernieuwt ook plannen om het Oekraïense leger te bevoorraden met nog meer bewapening en dan vooral raketten en artillerie. Het is met die wapens dat Oekraïne de Russen in het oosten en het zuiden heeft teruggedreven.