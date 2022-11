Nederland bouwt komende tien jaar twee nieuwe kerncentrales vlak over de grens

Borssele ligt in de provincie Zeeland, niet zo ver van ons land. De keuze voor Borssele was min of meer verwacht. De enige werkende kerncentrale die Nederland heeft, ligt er ook. De nieuwe centrales moeten vanaf uiterlijk 2035 draaien. De Nederlandse overheid zal ook bijdragen aan de kosten van de bouw. Het bericht wordt nu al aangekondigd in verschillende Nederlandse media, vrijdag zou de bevestiging volgen.