Negen mensen naar het ziekenhuis na zware woningbrand in Waasmunster

In totaal moesten er 9 personen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De eerste verdieping van de woning is volledig uitgebrand, de rest van het huis liep zware rook- en waterschade op waardoor het huis onbewoonbaar verklaard is. De oorzaak van de brand kon nog niet achterhaald worden. Tijdens de interventie was de straat volledig afgesloten voor alle verkeer.