Vakbonden kondigen nieuwe betoging op 15 december aan, "ook nadien nog acties voor koopkracht" 

Maar dat voorstel vindt geen genade bij het ABVV. "Het verzoeningsvoorstel van de regering, met 0 procent loonmarge en een cheque van maximaal 750 euro, voldoet niet. Het is een pleistertje op een gapende wonde", zegt de vakbond via Twitter. "Op 15 december komen we in gemeenschappelijk vakbondsfront op straat voor een nationale betoging in Brussel."