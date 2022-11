"Ik heb soms echt het gevoel dat ik er alleen voor sta": deze mensen staken vandaag bij de spoorwegen

Wie vandaag de trein wilde nemen, zal het wel gemerkt hebben: bij de spoorwegen wordt drie dagen lang actie gevoerd. Vandaag rijdt maar een kwart van de treinen, morgen en overmorgen zal de helft van de treinen rijden.

"Er is veel te lang bespaard geweest op materieel", zegt Andy in onze podcast "Het kwartier". Hij werkt als technicus bij Infrabel. "We krijgen niet het gehoor van de politiek dat we moeten krijgen. We staken dus om duidelijk te maken dat er veel meer investeringen nodig zijn."