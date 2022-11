Onthaalmoeder uit Zonhoven wordt door het Agentschap Opgroeien geschorst op basis van verontrustende informatie

"De verifieerbare informatie die we hebben gekregen over de onthaalmoeder was verontrustend genoeg om snel te handelen", vertelt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. "Het gaat niet om onvoldoende tafeltjes en stoeltjes bijvoorbeeld, het is echt verontrustende informatie. Daarom hebben we ook de ouders snel gevraagd hun kinderen op te halen. Ferm zal hen begeleiden om nieuwe opvang te vinden."