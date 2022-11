"Ik ben heel kwaad dat ze ons iets verwijt dat we niet gedaan hebben", uitbaatster crèches Mippie en Moppie ontslaat werknemers

Vorige week moesten alle vestigingen van Mippie en Moppie de deuren sluiten, nadat het Agentschap Opgroeien meldingen had binnengekregen over hoe kinderen er slecht behandeld werden. Anderhalve week daarvoor moest een Mippie en Moppie in Keerbergen al dicht na een incident waarbij een kind in zijn slaapzak met tape werd vastgebonden aan zijn bedje.

Het Agentschap is nu bezig met een herevaluatie van de kinderdagverblijven onder de groep Mippie en Moppie. Maar de uitbaatster neemt kennelijk de vlucht vooruit en heeft verschillende werknemers, verspreid over de verschillende vestigingen, om dringende reden ontslagen. Dat betekent dat zij per direct op straat staan, zonder vergoeding.

In de ontslagbrief is sprake van "handelingen naar baby's en kinderen die ontoelaatbaar zijn en in strijd met de normen en waarden van een kwaliteitsvolle kinderopvang". De betrokken werknemers wordt in dat licht ook "deloyaal gedrag ten opzichte van de werkgever" verweten. Zaken die de uitbaatster, naar eigen schrijven, heeft moeten vaststellen op 23 november. Dat is goed een dag nadat het Agentschap Opgroeien alle vestigingen tijdelijk had laten sluiten.



Charlotte Detiege was 8 jaar kindbegeleider in Mippie en Moppie 1 en kreeg de ontslagbrief gisteren in haar postbus: "Ik had het wel zien aankomen. Mijn vier andere collega's van onze vestiging hadden de brief al gekregen vorige week. Ik ben heel kwaad dat ze ons beschuldigt van dingen die we niet gedaan hebben. Ik kan met het hand op mijn hart zeggen dat wij in onze vestiging nooit kinderen slecht behandeld hebben."