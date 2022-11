Ook duurzame beleggingsfondsen pompen miljarden in vervuilende bedrijven: "Regels schieten tekort"

Almaar meer beleggers gaan tegenwoordig op zoek naar groene fondsen, die investeren in bedrijven die mens en natuur geen schade toebrengen. Zulke groene fondsen zijn in ons land al goed voor 16,8 miljard euro, zowat 7 procent van het vermogen van Belgen in fondsen. De "donkergroene" fondsen zouden het meest duurzaam moeten zijn: die beweren dat ze helemaal niet investeren in bedrijven die mens en maatschappij schaden.