Op een jaar tijd een derde meer steekpartijen in Brussel, “pak jongerenbendes harder aan” zegt N-VA

“Een kwart van 743 steekpartijen in België vond vorig jaar plaats in Brussel. Brussel heeft een messenprobleem”, dat stelt Mathias Vanden Borre, parlementslid voor N-VA in Brussel. “Natuurlijk speelt spijtig genoeg de grootstedelijke problematiek in Brussel en er is geen mirakeloplossing. Toch valt het op dat het keer op keer in Brussel is. In Antwerpen, een vergelijkbare grootstad, steeg het aantal steekpartijen van 78 naar 83.” merkt Vanden Borre op.