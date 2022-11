Opbouw van De Warmste Week van start in Stadspark van Hasselt

Op het terrein zal er plaats zijn voor 7.500 bezoekers en de toegang is gratis. “Ons publiek is heel divers. Er komen mensen langs van 5 tot 100 jaar. Overdag zijn het vooral scholen die langs komen met hun acties. In de avond, na het werk, zien we vooral collega’s en vrienden die afzakken naar ons dorp om de winterse gezelligheid op te zoeken.”