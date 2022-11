Wilde politieachtervolging eindigt aan Kennedytunnel, verdachte opgepakt

De achtervolging begon bij een politiecontrole op de E19 in Brecht. Een auto met Franse nummerplaten weigerde te stoppen voor de controle, en reed tegen hoge snelheid weg. Een voertuig van de federale wegpolitie reed de auto achterna. Op amateurbeelden is te zien hoe de man over de busstrook raast, achtervolgd door de politieauto. "De bestuurder heeft verschillende gevaarlijke maneuvers uitgehaald, over zowat de hele Antwerpse ring", zegt An Berger, woordvoerster van de federale politie.