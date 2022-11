Porseleindraaister Anja uit Westmalle wordt hofleverancier: “Dacht eerst dat het een grap was”

Anja Meeusen werkt al 25 jaar als porseleindraaister en is eigenaar van de winkel PTZE in Westmalle. “Acht jaar geleden kreeg ik een telefoontje van de hofdames van koningin Mathilde”, vertelt Anja. “Ze vertelden me dat ze eens een kijkje wilden komen nemen. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar nu lever ik al vijf jaar aan het koningshuis.” Wat het vorstenpaar koopt, wil Anja niet verklappen. “Dat behoort tot de privésfeer.”