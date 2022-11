Stewart Rhodes, leider extreemrechtse militie Oath Keepers, schuldig aan opruiende samenzwering bij bestorming Capitool

Stewart Rhodes is met zijn ooglapje, dat hij draagt sinds hij zichzelf per ongeluk in het gezicht schoot, een opvallende figuur. Op 6 januari 2021 ging hij zelf niet mee het Capitool binnen. Toch werd hij door justitie in de aanklacht voor samenzwering omschreven als "persoon nummer 1". En hij is nu ook veroordeeld voor opruiende samenzwering. Hij riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf.