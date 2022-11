Naziroofkunst in Belgische musea: "Overheid zal eindelijk kleur moeten bekennen"

Begin dit jaar werd een schilderij van Lovis Corinth van de muur gehaald in de KMSK van Brussel en teruggegeven aan de nabestaanden van de eigenaars. Dat was een primeur. Het werk was door de voortvluchtige Joodse familie Mayer in een depot in Brussel ondergebracht. Daar was het door de nazibezetter in 1942 in beslag genomen, samen met nog tientallen andere werken.

Het KMSK zegt zelf 24 werken in bezit te hebben, waarvan de origine twijfelachtig is. Er is ook een website met informatie over kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf zijn gestolen in ons land, en waarvan elk spoor ontbreekt.