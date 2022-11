Rusland op ramkoers met Vaticaan omdat paus Franciscus soldaten uit etnische minderheden "wreed" noemde

"Over het algemeen zijn de wreedsten misschien diegenen die in Rusland wonen, maar de Russische tradities niet koesteren, zoals de Tsjetsjenen en de Boerjaten", gelooft de Paus. "Ik spreek over een volk dat door marteling is gestorven. Als je een gemarteld volk hebt, heb je ook iemand die hen martelt." Daarmee verwijst de paus naar de martelpraktijken in Oost-Oekraïne.

Tsjetsjenen zijn een etnische groep uit Tsjetsjenië in de Noordelijke Kaukasus (het zuidwesten van Rusland). De groep bestaat voornamelijk uit Moslims. Ramzan Kadyrov, de totalitaristische leider van de regio, heeft de oorlog in Oekraïne grotendeels gesteund en heeft naar verluidt zelfs zijn eigen zonen erheen gestuurd om te vechten. De Boerjaten komen uit Boerjatië in Oost-Siberië en zijn traditioneel boeddhistisch of sjamanistisch.