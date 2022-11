's Werelds grootste vulkaan barst uit in Hawaï, vulkanoloog: "Momenteel zijn lavastromen nog ver van bewoonde gebieden"

Na 38 jaar spuwt de Mauna Loa, de grootste vulkaan ter wereld, opnieuw lava. Vanuit de krater aan de top van de vulkaan wordt lava tot 60 meter de lucht in gekatapulteerd. De oorzaak van de uitbarsting is een aardbeving in de buurt van de vulkaan op zondagavond. Dat de Mauna Lao uitbarst is niet zo uitzonderlijk. Ze is namelijk zeer actief. "In de afgelopen tweehonderd jaar is de vulkaan 35 keer uitgebarsten", weet vulkanoloog Karen Fontijn van de ULB. "Er was eigenlijk al een aantal verhoogde seismiciteit (seismische activeit, nvdr.) in de regio dus het zat er wel aan te komen", zegt Fontijn.