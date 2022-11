School in Lier onderzoekt meerdere klachten van grensoverschrijdend gedrag leerkracht

Het Sint-Aloysiusintituut in Lier onderzoekt verschillende klachten van grensoverschrijdend gedrag van een leerkracht in de hogere beroepsopleiding verpleegkunde. Dat laat de school weten aan Radio2 in Antwerpen. Volgens Gazet van Antwerpen gaf de leerkracht examenvragen aan (meerderjarige) studenten verpleegkunde in ruil voor naaktfoto's en seksuele handelingen in de kelder van de school. Over de aard van de klachten wil de directie geen extra commentaar kwijt.

"Het schoolbestuur neemt dergelijke meldingen zeer ernstig en tolereert grensoverschrijdend gedrag niet", zegt directrice Sabine De Keyser. "Er kwamen sinds het begin van dit schooljaar diverse verhalen bij de directie die onderzocht worden. Er zijn verschillende stappen met de betrokken partijen ondernomen. De betrokken docent is op dit moment niet op de school aanwezig." Op de vraag of politie en parket betrokken zijn bij het onderzoek, wilde de school niet antwoorden.

Aan onze redactie laten de Lierse politie en het Antwerpse parket weten dat ze niet op de hoogte waren van de klachten. "Maar naar aanleiding van de berichten in de pers hebben de politie en het parket zelf proactief contact opgenomen met de school en de slachtoffers", zegt Magali Derboven van de Lierse politie.