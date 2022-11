Nieuw waternet moet Antwerpse vijvers op peil houden dankzij water van de Schijn 

Het Antwerpse stadsbestuur investeert in de aanleg van een nieuw circulair waternet. Dat zal de rivier de Schijn aan de rand van de stad verbinden met de vijvers in de binnenstad. Het nieuwe waternet moet het dalende grondwaterpeil door de droogte aanpakken, want nu staan veel vijvers en fonteinen leeg.

Omdat de regenwater-reserves te klein zijn, wordt nu vaak drinkwater gebruikt om het water aan te vullen, of worden de vijvers bijvoorbeeld niet aangevuld. Via het nieuwe circuit zou het drinkwater gespaard moeten blijven. "Op plaatsen waar we geen drinkwater moeten gebruiken, bijvoorbeeld om de stadsparkvijver te vullen of de nijlpaarden in de Zoo te laten zwemmen, kunnen we dat doen met water dat uit de rivier de Schijn komt, of met regenwater van de ring", zegt Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu.