250.000 aanvragen voor stookoliepremie wachten nog op antwoord: "Krijgen niet alle dossiers verwerkt binnen vooropgestelde termijn"

"Dagelijks proberen we het tempo op te drijven, door technisch wat dingen aan te passen zodat we dossier sneller kunnen behandelen en door extra personeel", zegt de woordvoerder. Op dit moment werken er 55 mensen voltijds aan de dossiers van de stookoliepremie en de vragen die daarover binnenkomen. Volgende maand komen er acht personeelsleden bij. "Nu krijgen we ook nog veel vragen via de telefoon en via mail, en we hopen dat die stilaan wat verminderen."

De overheidsdienst raadt aan om de aanvragen zo veel mogelijk online in te dienen. "Die dossiers verwerken we ook veel sneller. Soms krijg je al na enkele weken het geld op je rekening, maar bij anderen duurt het langer." Maar Meurisse geeft toe: "We hebben heel veel premies te verwerken - de verwarmingspremie, het basispakket energie, de stookoliepremie - elk met hun eigen regels. Dat is heel veel werk."