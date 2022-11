Texaanse vrouw 51 jaar na haar ontvoering herenigd met familie dankzij DNA-databank

We spoelen meer dan 50 jaar terug. Op 23 augustus 1971 wordt Melissa Highsmith, op dat moment een baby van 21 maanden, uit haar huis in Fort Worth, Texas, meegenomen door iemand die zich voordoet als babysitter. De vrouw had gereageerd op een zoekertje dat Alta Apantenco, op dat moment amper 21 en alleenstaand, in de krant gezet had. Het is haar huisgenoot die de "babysitter" bij haar dochter laat. De twee verlaten de woning en zij komt nooit meer terug met het kind.