"Pendelaars nemen voor het eerst in jaren opnieuw massaal de auto bij treinstaking", zegt Vlaams Verkeerscentrum

Naast het ongeval was het ook heel mistig vanmorgen, en voor het eerst in jaren speelde de treinstaking een bepalende rol. “De voorbije jaren en ook voor corona zagen we op dagen van treinstakingen dat er minder verkeersdrukte op de weg was”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan Radio2 in Antwerpen.

“Vandaag zien we het tegenovergestelde. Vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat de treinstaking drie dagen duurt. Drie dagen telewerken is voor veel mensen niet haalbaar en daardoor komt toch de reflex om in de auto te kruipen.”