Hebben we een "Marokkanenprobleem"?

We verloren in Doha met 0 – 2 van Marokko. Ik ken te weinig van voetbal om te weten of het terecht was, of onverdiend. Waar een deel van de Belgen ondergedompeld werd in een tristesse-bad was het voor een ander deel een droom op roze wolken.

Ik werd door mijn Marokkaanse vrienden geplaagd met het verlies en kreeg ontzettend veel foto’s en filmpjes doorgespeeld van feestende medeburgers die hun medeleven met mij en de Rode Duivels deelden. Ik zag verzoeningen met verslagenen, omhelzingen met gezagsdragers, medeleven en –dogen met treurenden.

Maar ik zag ook heel veel ergernis, kwaadheid en woede over hoe sommigen aan het vieren waren. “Fuck, ze helpen een mooie dag naar de vaantjes!”, “Merde, waar is dat nu voor nodig!”, “Verdorie, we gaan weer allemaal in de brokken delen en moeten antwoorden op de vraag: "Jullie vinden dat toch niet ok?". Natuurlijk zijn wij daar tegen, 100%”.