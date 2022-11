Wit-Russische activiste Kolesnikova van de gevangenis naar intensieve zorg

Het nieuws komt van de vader van de 40-jarige Kolesnikova, van haar advocaat en van medestanders. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Klaarblijkelijk was ze al een tijdje overgeplaatst naar een strafcel in eenzame oplsuiting. Nu is ze naar een ziekenhuis overgebracht in de oostelijke stad Homel. Haar vader omschrijft haar toestand als "zorgwekkend maar stabiel". Ze is ook geopereerd, maar wat die operatie inhield of waarom die nodig was, werd aan haar vader niet meegedeeld. De gevangenisdirectie geeft geen commentaar.

De advocaat van Kolesnikova zegt nog dat hij herhaaldelijk gevraagd had om zijn cliënte te mogen bezoeken in de cel, maar dat dit steeds geweigerd werd. Haar vader daarentegen had haar een maand geleden nog kunnen zien en toen maakte ze een energieke en opgewekte indruk.