Geen 3, maar zeker 400 doden: WK-organisator Al-Thawadi past plots dodental van migrantenarbeiders aan

Dat er slachtoffers vielen onder de migrantenarbeiders bij de bouw van de stadions voor het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar, is ondertussen geen geheim meer. Het is wel nog onduidelijk over hoeveel slachtoffers het exact gaat. Afhankelijk van de bron, lopen de schattingen ver uiteen.

Volgens de Britse krant The Guardian zouden al zeker 6.500 gastarbeiders omgekomen zijn bij de bouw van de stadions en hotels voor het kampioenschap. Later gaf de krant wel toe dat het cijfer met een serieuze korrel zout genomen moest worden. Qatar zelf spreekt van 40 doden. Het ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) heeft weet van 50 arbeidsongevallen in 2020. Daar horen de mensen niet bij die overleden zijn aan de hitte of aan corona. Eind januari vertelde FIFA-baas Gianni Infantino aan het Europees Parlement dat 'slechts' drie mensen om het leven kwamen bij de bouw van de stadions.