Nieuwe race naar de maan: Japanse firma probeert er als eerste bedrijf te landen, ook Verenigde Arabische Emiraten vliegen mee

Vanmorgen lanceerde het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX een Japans ruimtetuig naar de maan dat volledig gebouwd en gefinancierd is door het Japanse privébedrijf Ispace. Bedoeling is om over een viertal maand, in april 2023, het ruimtetuig Hakuto-R te laten landen op de maan. "Hakuto" is Japans voor wit konijn en verwijst naar een Japans verhaal van een konijn op de maan.

Als de landing lukt, wordt Ispace het eerste privébedrijf dat met succes een maanlanding kan uitvoeren. Japan zou zo het vierde land worden op de maan, na de Verenigde Staten, de voormalige Sovjet-Unie en China.