Ziekenhuizen trekken aan alarmbel door stijgend aantal kinderen met luchtweginfecties

Verschillende pediatrische ziekenhuizen in ons land zijn momenteel verzadigd door een zware golf van ademhalingsziektes bij baby's en jonge kinderen. Vooral in Brussel is de situatie erg moeilijk: in drie ziekenhuizen waren er vandaag geen bedden meer beschikbaar. Toch ziet viroloog Steven Van Gucht op dit moment in de cijfers geen piek die hoger is dan normaal in gewone novembermaanden.