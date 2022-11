100-jarige Gentse in de bloemetjes gezet voor bijna halve eeuw vrijwilligerswerk in buurtcentrum

De verrassing met taart en cake had Rogiest niet verwacht. In het woonzorgcentrum waar ze verblijft, was er afgelopen zondag, op haar verjaardag al een feest. "Ik dacht dat het daar super was maar hier is het nog beter", lacht ze. Haar geheim is misschien wel bewegen. Ze volgt nog altijd lessen historische dans. En, voldoende lachen. "Sorry, I only speak English", zegt ze als we haar een eerste keer aanspreken, waarop ze in een schaterlach uitbarst.