Geldautomaten verdwijnen meer en meer uit het straatbeeld, Test Aankoop klaagt aan: "Probleem voor mensen die digitaal niet mee zijn"

Maar volgens Test Aankoop schiet Batopin daarin tekort: "Batopin voorziet in zijn plannen een bankautomaat binnen een straal van vijf kilometer voor 95 procent van de bevolking. Maar in de kleine lettertjes staat dat het ook om vijf kilometer in vogelvlucht kan gaan. Bovendien betaal je in sommige gevallen ook al om geld af te halen in die automaten. Dat is nu al zo voor KBC-klanten die geld afhalen in Batopin-automaten. Die betalen 50 cent om aan hun eigen geld te kunnen. Dat is niet aanvaardbaar voor ons."