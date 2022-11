Bijna 75 overtredingen in enkele uren tijd bij controle e-steps, (brom)fietsers en voetgangers in Antwerpen

De politie voert zulke controles vaker uit, omdat er veel ergernissen over zijn bij verschillende weggebruikers. "We krijgen veel klachten. Niet alleen van automobilisten, maar ook van fietsers of steppers zelf die zich storen of zich onveilig voelen door het associale rijgedrag van anderen", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Ze brengen niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de andere personen op het fiets- of voetpad, en zelfs automobilisten die plots moeten remmen of uitwijken, lopen daardoor risico's."