Politie verspreidt opsporingsbericht voor gevluchte hond na brand in Zoersel

Rond 19.15 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Melkweg in Halle-Zoersel. Het vuur ontstond in een slaapkamer op de eerste verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom precies. De brand breidde snel uit naar de andere kamers en de zolderverdieping. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten.

De schade aan de woning is groot. De eerste verdieping en de zolder zijn uitgebrand. Op het gelijkvloers is er waterschade. De woning is dus onbewoonbaar.

De bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Ze werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten dat alweer verlaten. Ook hun hond vluchtte het huis uit en is sindsdien vermist. Hij zou in de bossen rond de Kleine Medelaar ingelopen zijn. Wie hem ziet, mag contact opnemen met de politie.