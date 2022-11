Zangeres Christine McVie, bekend van Fleetwood Mac, is overleden

De Britse zangeres en songwriter Christine McVie, geboren als Christine Anne Perfect, is op 79-jarige leeftijd overleden. Samen met haar man John McVie maakte ze deel uit van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. Ze schreef onder andere de hits "Songbird" en "Little Lies".

"Ze is vanmorgen na een korte ziekte vredig in het ziekenhuis overleden", staat op haar Instagramprofiel te lezen. "Ze was in het gezelschap van haar familie. We vragen vriendelijk om de privacy van de familie te respecteren in deze uiterst pijnlijke tijd. We willen graag dat iedereen Christine in het hart houdt."