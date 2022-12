De vijf boeken van de week: hoe word je vegan, een ode aan 75-plussers en troost bij het WK 

Al vanaf 1934 werden er “Jodenveilingen” gehouden met kunst van Joodse eigenaars. “Ik heb in een Belgische privécollectie een werk aangetroffen dat in 1935 op zo’n veiling in Berlijn is verkocht.” Op die manier is dus ook naziroofkunst, in de brede betekenis van het woord, terechtgekomen in ons land. “We moeten echt niet denken dat we er immuun voor zijn", vertelt Sels op Radio 1.

Zo is er het verhaal van de Joodse familie Seegall in Berlijn. Na verschillende vergeefse pogingen om eind jaren dertig een visum voor België te krijgen, wordt uiteindelijk een deal gesloten. Het Museum voor Schone Kunsten in Brussel mocht tien werken op papier kiezen uit de verzameling van de familie. "De familie kreeg de visa; de werken zitten nog steeds in het museum." Ook het KMSK zegt zelf 24 werken in bezit te hebben, waarvan de origine twijfelachtig is.