Eeklo leent 100 kwetsbare gezinnen aandelen in windmolen om energiefactuur permanent te doen dalen

Het is wel de bedoeling dat die 100 gezinnen op termijn die 250 euro terugbetalen aan de stad."Wij schieten dat geld nu voor", zegt de schepen. "En door hun lagere energiefactuur kunnen die 100 gezinnen de komende jaren dus geld sparen. Het is de bedoeling dat ze via een spaarformule op 6 jaar tijd die 250 euro terugbetalen aan de stad. Het aandeel blijft wel van hen, waardoor ze dus van de rest van hun leven een lagere energiefactuur hebben. En die 25.000 euro die we van hen terugkrijgen, kunnen we dan opnieuw investeren en andere gezinnen mee helpen. Dus met eenmalige investering van 25.000 euro kunnen we levenslang mensen aan goedkopere energiefacturen helpen."

"Het wordt wel nog een hele klus om de 100 gezinnen te selecteren", gaat de schepen door. "We hebben verschillende lijsten met mensen die in aanmerking komen, en zo raken we aan bijna 750 gezinnen. Het wordt dus een uitdaging om er 100 te selecteren."