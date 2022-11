Eerste metissenkind uit Congo krijgt geboorteakte: "Ik besta eindelijk, ook officieel"

Metissen of halfbloedkinderen zijn kinderen van een Afrikaanse moeder en een Belgische koloniale vader die geboren werden in de jaren 40 en 50. Ze werden bij hun moeder weggehaald door de Belgische staat, die vond dat de moeders hun kinderen niet goed zouden opvoeden. Blank en zwart moesten toen strikt gescheiden leven. Zo werden de kinderen eerst in plaatselijke missieposten, weeshuizen of opvoedingsinstellingen geplaatst.



Eind jaren 50 kwamen honderden van hen in België in weeshuizen of pleeggezinnen terecht. Hun geboorteakte werd vervalst, ontbrak of werd niet aanvaard door de Belgische overheid. Dat leidde tot een discriminerende situatie, en veel emotionele en administratieve problemen voor die mensen, die intussen de 70 voorbij zijn.