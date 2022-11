Te grote dozen van webshops en kleine shampooflesjes op hotel? Europa gaat strijd aan met verpakkingsafval

Daarnaast zullen bedrijven zullen een deel hun producten aan de consument moeten aanbieden in verpakkingen die herbruikbaar of hervulbaar zijn. Denk aan takeaway maaltijden en drankjes. "Tegen 2040 zullen de meeste koffies die je koopt om onderweg uit te drinken, geserveerd moeten worden in een herbruikbare kop of een kop die we zelf meenemen", zegt Timmermans.

"Dat is nodig want uit een groeiende afvalberg krijgen we niet alles gerecycleerd. Herbruikbare verpakkingen en een goed functionerend systeem van hergebruik zijn beter voor het milieu."