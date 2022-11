Financial Times: "Chinese miljardair en criticus Jack Ma opgedoken in Tokio"

Tot voor zijn verdwijning was Jack Ma de rijkste Chinees. De oprichter en topman van het e-commercebedrijf Alibaba had een vermogen van meer dan 50 miljard euro. Dat vermogen had de excentrieke leerkracht Engels opgebouwd in tien jaar tijd, door zijn Chinese versie van Amazon, eBay en andere e-commercebedrijven uit te bouwen tot een wereldspeler.

Jack Ma was tegelijk de meest uitgesproken criticus van de Chinese regelgevende overheidsdiensten die de grote technologiebedrijven naar hun hand wilden zetten. Volgens hem hielden ze vernieuwing tegen: "Een luchthaven regel je niet op de manier waarop je een treinstation beheert", zei hij op een top in Shanghai in oktober 2020, "we kunnen niet de toekomst regelen met de middelen van het verleden."