Frank Vanleenhove van Surfers Paradise in Knokke-Heist officieel gehuldigd als hofleverancier: "In een andere outfit dan op zee"

Het bezoek aan het paleis was volgens Vanleenhove hartelijk. De koning nam ruim de tijd voor een praatje. "Hij merkte op dat we elkaar nu in een compleet andere omgeving zagen. Daarop zei ik dat onze outfits er ook enigszins anders uitzagen." Tijdens de babbel deed Koning Filip nog een belofte. “Hij wil het komende jaar leren "wingfoilen". Dat is surfen waarbij je door een wing (vlieger) wordt voortgetrokken. Door een soort mastvoet onder de plank wordt je board uit het water getild en bereik je hoge snelheden. We mogen fier zijn op een kitesurfende koning, dat kunnen ze volgens mij niet in veel landen zeggen.” aldus nog Frank Vanleenhove.