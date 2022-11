Elke dag verorberen de Fransen er 10 miljoen: de baguette wordt cultureel werelderfgoed

Omdat de baguette geen monopolie meer heeft, is de opname op de erfgoedlijst belangrijk voor het behoud van het vakmanschap, vertelt voedingshistoricus Loïc Bienassis aan het Franse persagentschap AFP. Als onderzoeker aan het Europees Instituut voor voedingsgeschiedenis en -culturen in Tours maakte hij deel uit van het wetenschappelijk comité dat de zaak van het stokbrood verdedigde bij de Unesco. "De benoeming erkent dat er een specifieke, ambachtelijke knowhow is die in Frankrijk zijn oorsprong vindt. Die moet worden doorgegeven", benadrukt hij.