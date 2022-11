Gents stadsbestuur vindt 21 miljoen euro: inwoners betalen iets meer, licht gaat vaker uit en vacatures worden ingetrokken

Het Gentse stadsbestuur heeft maatregelen voorgesteld om het begrotingstekort van 21 miljoen euro te dichten. "Het is geen gemakkelijke opdracht geweest maar het is tegelijk ook een kans om duidelijke keuzes te maken", benadrukt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "We hebben geld voorzien om ook te investeren in onze stad, ook dat blijft voor ons enorm belangrijk."

Gent vindt een derde van het nodige bedrag uit extra inkomsten. Zo verhoogt het gros van de retributies met bijna 7 procent vanaf de zomer van 2023. Het gaat om bijdragen die Gentenaars moeten betalen voor vergunningen, identiteitskaarten- en reispassen, museumbezoeken, de huur van sportterreinen… Opvallend is dat de bijdrage voor vuilniszakken minder snel stijgt (2 procent), ook de dagprijs voor stedelijke woonzorgcentra en kinderopvang valt buiten de algemene verhoging. De parkeertarieven werden recent aangepast en blijven de komende jaren gelijk.