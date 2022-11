Wie is Hakeem Jeffries, de eerste niet-blanke Democratische fractieleider en opvolger van Nancy Pelosi?

Het is op zich geen grote verrassing dat Jeffries Pelosi zal opvolgen. Hij was de enige kandidaat én de partij heeft eerder al de steun voor hem uitgesproken. "Het is tijd voor een nieuwe generatie", zei Pelosi toen ze afstand deed van haar functie begin november. Jeffries, die ruim drie decennia jonger is dan zijn voorganger, zou die nieuwe generatie wel eens kunnen belichamen.

Toch kijkt en leert hij ook van zijn voorganger Pelosi. “De voorzitter herinnert ons eraan dat diversiteit onze kracht is”, zei Jeffries toen Pelosi haar vertrek aankondigde. Ze was de eerste vrouwelijke voorzitter van het Huis, maar alle waarschijnlijkheid had hij het daarbij over iemand anders, namelijk over zichzelf.