Wolf bijt vier pony's dood in Maaseik: "Nog niet duidelijk of het om een indringer of Limburgse wolf gaat"

In Maaseik zijn vier pony's het slachtoffer geworden van een wolvenaanval. Het is van 2018 geleden dat een wolf dieren doodbeet in Maaseik en toen ging het om een zwervende wolf.

"Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het ook nu om een wolvenaanval gaat", zegt Joachim Mergaey van het INBO. "Dat blijkt uit de manier waarop de wolf is te werk gegaan, de manier waarop er gegeten is van de pony's. Bij een hond is dat helemaal anders."