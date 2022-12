Michiel Vos over aanval op schoonvader Paul Pelosi: "Nancy is "a tough cookie" en Paul kan alweer mopjes maken"

"Ik was vorige week nog bij Paul en Nancy. Voor Thanksgiving, want dat is de dag dat Paul wil dat iedereen van de familie erbij is. En dit jaar zeker", verklaart Vos. "Hij is helemaal aan het genezen en zit ondertussen terug thuis. Maar het blijft waanzin. Dagenlang hield de aanval op Paul de samenleving in de ban, inclusief complottheorieën en alle andere idiotie die daarbij hoort."

Zo beweerden sommige extreemrechtse groeperingen dat de aanval op Paul Pelosi "een afrekening in het homomilieu" betrof. Ook zakenman Donald Trump Junior alludeerde daar via Twitter op. Het onderzoek wees uit dat dader DePape een trouwe aanhanger van QAnon en andere complottheorieën was.