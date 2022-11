Europese Commissie keurt Hongaarse herstelplan goed, maar wil 13 miljard euro steun voorlopig tegenhouden

In totaal stelde de Commissie 27 mijlpalen of voorwaarden op, waaraan Hongarije moet voldoen. Het gaat dan om de aanpassing van hervormingen bij justitie, zoals de omstreden oprichting van een speciale tuchtkamer binnen het Hooggerechtshof en een aantal andere maatregelen die de onafhankelijkheid van de rechtspraak in gevaar brengen, maar ook om hervormingen in de strijd tegen fraude en corruptie. De Commissie wil zo zeker zijn dat de Europese miljarden niet in de verkeerde zakken verdwijnen.



De voorbije maanden is er intensief overleg geweest tussen de Commissie en de Hongaarse regering. De Commissie stelt dat Hongarije zich "in de juiste richting aan het bewegen is", maar er "nog niet genoeg vooruitgang" is geboekt.