Hotels in Diegem richten samen buurtinformatienetwerk op en gaan nauwer samenwerken met politie

De politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) merkte begin dit jaar op dat de criminaliteit in de hotelzone Diegem opnieuw begon te stijgen. Daarom werd beslist om een BIN op te richten. De hotels zijn alvast voorstander: van de vijftien hotels op het grondgebied, zijn er negen meteen ingestapt.

Het grote verschil met een gewoon BIN, is dat het niet de inwoners, maar de hoteluitbater of -medewerkers zijn die een oogje in het zeil houden. “Tijdens de werkuren kunnen ze dan op de hoogte gesteld worden van verdachte handelingen die zich in de buurt voordoen”, legt politiewoordvoerder Catherine Bodet uit.