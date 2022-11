Iran viert feest ondanks nederlaag tegen Verenigde Staten op WK voetbal, één feestvierder neergeschoten door ordetroepen

In verschillende Iraanse steden werd na de wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar feestgevierd. Op het eerste gezicht is dat vreemd, want het land verloor de wedstrijd. Veel Iraniërs zagen het verlies van het nationale elftal in de (politiek geladen) wedstrijd tegen de Verenigde Staten als een slag in het gezicht van het omstreden heersende regime. Een feestvierder werd tijdens de festiviteiten gedood door ordetroepen.