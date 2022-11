Is jouw Carrefourbonuskaart gehackt? Dit kan je doen

Olivia houdt al haar rekeningen bij. "Ik ben er zeker van dat ik al meer dan 3.500 punten bijeen spaarde. Wanneer ik ze wilde afhalen, bleken ze verdwenen." Olivia contacteert daarop de klantendienst. "Ze hebben het nagekeken. Wat bleek? Mijn punten zijn afgehaald in een winkel in Antwerpen. Kan niet. Ik woon in Brugge en ik doe nooit boodschappen in Antwerpen. Heeft iemand mijn 35 euro aan kortingscheques gebruikt?"