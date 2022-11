5.237 ontdoopte katholieken, 178 Congolese priesters en ook 86 meldingen van misbruik: het jaarrapport van de Kerk in België

In de eerste helft van 2021 golden door corona nog vele beperkingen voor fysieke samenkomsten. Die beperkingen brachten de digitalisering in een stroomversnelling. Onder de opvallende initiatieven vinden we de bijbelse podcast biddenonderweg.org (goed voor dagelijkse gemiddeld 21.000 luisteraars) en de site ww.egliseinfo.be die 2.500 kerkgebouwen in Franstalig België bundelt (met 187.000 bezochte pagina's in aanloop naar Pasen 2021).



In 2021 werd ook een bisschoppelijk gedelegeerde voor Evangelie en Nieuwe Media benoemd: het werd Bart Paepen, pastoor van de Antwerpse kathedraal, die de "digitale verkondiging" in goede banen leidt.