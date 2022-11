Brusselse ziekenhuizen zien stijgend aantal kinderen met luchtweginfecties

De crisissituatie doet denken aan de covid-19-pandemie, zij het op een andere schaal omdat slechts een deel van de bevolking erdoor wordt getroffen.

"Maar het probleem is hetzelfde als toen: het tekort aan verpleegkundigen is niet opgelost, er zijn nog steeds te weinig ziekenhuisplaatsen en het aantal patiënten is hoog", aldus Moniotte nog. "We zijn gedwongen patiënten over te plaatsen en de meest dringende behoeften te behandelen."

Bronchiolitis is een acute virale infectie van de onderste luchtwegen, veroorzaakt door het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV), dat vaak voorkomt bij zuigelingen en kleine kinderen. Het RSV-virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via de lucht door hoesten, niezen of de neus snuiten.