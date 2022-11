Lufthansa betaalt torenhoge schadevergoedingen na incident met Joodse passagiers, totaalbedrag zou oplopen tot bijna 3 miljoen dollar

Het incident dateert van een half jaar geleden. Op 4 mei zou een groep passagiers de regels over mondmaskers niet gevolgd hebben op een vlucht tussen New York en Frankfurt. Het boordpersoneel zou meermaals gevraagd hebben om een mondmasker correct te dragen, maar de passagiers wilden niet luisteren. Een groot deel van die passagiers moest in Frankfurt overstappen op een vlucht naar Boedapest.

Er werd beslist dat de passagiers in kwestie niet toegelaten zouden worden op hun volgende vlucht, om nieuwe problemen te voorkomen. Echter: de groep passagiers in kwestie zouden orthodoxe joden geweest zijn, en uiteindelijk werden alle passagiers die er "joods uitzagen" of een joods klinkende naam hadden geweigerd op de vlucht naar Boedapest.

Ook heel wat passagiers die niets met het incident te maken hadden mochten dus niet op het vliegtuig stappen, puur op basis van hun naam of uiterlijk. Binnen de kortste keren deden ook filmpjes van het incident de ronde. Daarin zie je hoe aangekondigd wordt dat een grote groep passagiers niet zal mogen meevliegen naar Boedapest, "jullie weten waarom". Later hoor je ook "iedereen betaalt de rekening voor een paar mensen". (Lees verder onder de video. Video wordt zo dadelijk ondertiteld.)