Man uit Maaseik beweert gebeten te zijn door wolf, volgens experten onmogelijk: "Je zou hand kwijt zijn"

Denaeghel geeft ook enkele voorbeelden: "De aard van de verwonding stemde totaal niet overeen met een offensieve wolvenaanval. Het gaat hier om twee prikjes in de hand van de man, maar als een wolf echt een offensieve aanval uitvoert, dan ben je je hand kwijt. Het was ook op een locatie waar nog nooit een wolf is gesignaleerd. Ook hoe hij de aanval beschreef, een aanval vanuit een struik, wolven doen dat niet."